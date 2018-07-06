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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Artvin’de kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Artvin’de kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Jandarma AFAD ekiplerinin arama calışmaları

Ormanlı Alzheimer Hastası Alzheimer 

-Köpekle arama
-Detaylar
-Hüseyin Yılmaz'ın fotoğrafı

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin merkeze bağlı Ormanlık Köyü nde ikamet eden ve kendisinden 27 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamayan 83 yaşındaki alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz isimli şahsı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Sık ormanlık alanda süren arama çalışmalarına Artvin AFAD ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı'ndan personellerin yanı sıra kayıp şahsın akrabaları ve köylülerde ile Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden bir ekipte katılıyor. Jandarma iz takip köpeği Vuslat' ta arama çalışmaları kapsamında kayıp şahısın gidebileceği bölgelerde arama yapıyor.
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