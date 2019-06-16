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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Artvin’de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı Haberi

Artvin’de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı Haberi

- kazadan görüntüler

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

-- detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin-Ardanuç karayolunda şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunda bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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