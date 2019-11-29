Artvin'de heyelan anı kamerada



- Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde, heyelan anı köy muhtarının kamerasına yansıdı. Yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düşerken heyelan anından baraj inşaatında ki işçilerin çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti. Artvin'deki Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, paniğe neden oldu. Heyelan anı köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi. Yusufeli barajı inşaatı kapsamında yapılan viyadükte çalışan işçiler heyelan anında çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti. Köy Muhtarı yaşan Çoruh, herhangini can kaybı ve yaralananın olmadığı ifade ederek. Köyde büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.





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