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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde bulunan 11 asma köprü tarihe meydan okuyor İzle

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde bulunan 11 asma köprü tarihe meydan okuyor İzle

köprülerden detaylar

Uzunlu Çelik Halat Irak 

-araçların köprüden geçme görüntüleri
-insanların köprüden geçme görüntüleri
-röportajlar

( ARTVİN )- Yöre insanının günlük hayatının bir parçası olan asma köprüler hem yayalar hem de tehlikeli olmasına rağmen araçların geçişine olanak sağlıyor ARTVİN

- Artvin'de Çoruh nehri üzerinde bulunan ve tarihe meydan okuyan 11 asma köprü, büyük bir kültürü barındırıyor. Yıllardır insanların köyler arasındaki ulaşımını sağlayan köprüler günümüzde iş makinelerini bile taşıyabiliyor. Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh nehri üzerinde 11 tarihi asma köprü yer alıyor. Çoruh Vadisi'nin yamacına kurulan yerleşkeler yıllardır ulaşımı bu asma köprülerle sağlıyor. Sarp ve dağlık bir yapıya sahip olan Çoruh Vadisi'ni etrafında mahalle ve köylere ulaşım yıllar önce çelik halatlı asma köprülerle sağlanmış. Köyler arasında ulaşım asma köprülerle sağlanırken, yıllar sonra yerini modern köprülere bırakmış. Çoruh havzasında inşa edilen barajlar nedeniyle birçok asma köprü sular altında kalmış olsa da, 11 köprü ise halen daha Çoruh nehri üzerinde ulaşımı sağlıyor. Bölge sakinleri gerek yaya gerekse araçlarıyla bu köprüleri kullanırken, bölgede yapılan baraj inşaatında çalışan tonluk iş makinelerinin sürücüleri bile bu köprüleri kullanıyor. Artvin merkez, Yusufeli ve Borçka ilçelerinde bulunan 11 tarihi asma köprü yıllara meydan okuyarak günümüze kadar korunmayı başarmış. Bulunduğu konuma göre uzunlukları değişen köprüler, zaman zaman tamir görse de bölge halkına halen hizmet vermeyi sürdürüyor.
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