Artvin'de çekirge istilası...Köylüler çekirge nöbetinde Haberi

-Çekirgelerin zıplaması ve zarar verdiği ürünlerden detay

-Çekirge avcılı yapan ailelerle ve röportaj



( ARTVİN )- Artvin'in Ardanuç ilçesinin bazı köyleri çekirge istilasına uğradı- Çareyi çekirge nöbeti tutmakta buldular ARTVİN



- Artvin’in Ardanuç’un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı. İlçe Merkezine bağlı Anaçlı, Omargil Köyü'nde çekirge sürülerinin istilasına uğrayan tarlalarda ürünler zarar gördü. Ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, çareyi çekirge nöbet tutmakta buldu. Çekirge istılası nedeniyle ekili alanı zarar gördüğünü ifade eden köy sakinleri, “Çekirge sürüleri ürünlere zarar veriyor. Bu çekirgeler bir ay içerisinde çıktı. Mısır, domates, patates, fasulyelere zarar veriyor. Tarım yetkilileri ilaçlama yaptı ancak fazla etkili olmadı. Buna önlem alacak bizim durumumuz yok” dediler. Yürümekte dahi zorlandıkları ifade eden vatandaşlar, çekirgelerden kurtulmak için arazilerini ilaçlama ve zararların giderilmesini istediklerini söylediler.

