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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin'de 'Bitcoin madenciliği'nde kullanılan cihaz ele geçirildi Haberi

Artvin'de 'Bitcoin madenciliği'nde kullanılan cihaz ele geçirildi Haberi

Artvin 'de "Bitcoin madenciliği"nde kullanılan cihaz ele geçirildi - Bitcoin makinesi ve parçalarından genel görüntülerARTVİN (AA) - Artvin 'deki Sarp Sınır Kapısı'nda "Bitcoin madenciliği"nde kullanılan cihaz ele geçirildi.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen C.A. yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobilin durumundan şüphelendi.Hangara çekilen araçta yapılan aramada bagaj bölümü ile arka koltuklardaki kutularda bilgisayar parçalarının yanı sıra sanal para birimi "Bitcoin madenciliği"nde kullanılan cihaz ve güç kaynağı ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.

Sınır Kapısı İstihbarat 

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