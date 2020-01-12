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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Artvin'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Artvin'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

- Yangından görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Çatı Katı Polis Sağlık Ekibi 


- Artvin'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Ersis Caddesi üzerine bulunan Mahmut Kaçmaz’a ait 6 katlı binanın çatısında 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından önce duman ardından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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