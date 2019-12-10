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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Artvin’de 3 katlı binada çatı yangını

Artvin’de 3 katlı binada çatı yangını

YANAN BİNADAN DETAY

Polis Sağlık Ekibi Çatı Yangını 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın saat 23.00 sıralarında Orta mahalle bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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