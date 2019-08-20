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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Artova'da taş toplama makinesi hizmete girdi - TOKAT

Artova'da taş toplama makinesi hizmete girdi - TOKAT



: - Artova'da taş toplama makinesi hizmete girdi - Taş toplama makinesinden görüntüler - Taş toplama makinesinden detaylar - Taş toplama makinesinin çalışması - Detaylar - Artova İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile röportaj - Çiftçi Mustafa Zeytin ile röportaj Artova'da taş toplama makinesi hizmete girdiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Artova ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile alınan taş toplama makinesi hizmete girdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir süre önce DOKAP desteği ile alınan taş toplama makinesi tarlalarında taş olan çiftçilere günlüğü 150 liradan kiralanıyor.İnsan gücü ile yaklaşık 4 günde taşlardan temizlenen 20 dönümlük tarlayı taş toplama makinesi 4 saatte taşlardan temizliyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Ozan Balcı'nın başlattığı "Tarım Tokat " Projesi kapsamında tarım konusunda Tokat 'ta atılımların olduğunu söyledi.

İlçeye taş toplama makinesi aldıklarını belirten Türk, "İl Müdürlüğümüz DOKAP'a bir proje sundu. DOKAP'tan ödeneği alındı. Taş toplama makinemizin 50 bin lira maliyeti var. Bir çiftçi için aşırı derecede bir maliyet. Bu makinemizin çiftçilerimize fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Taşlı olan yer ile taşsız olan yerin verimi arasında bire yedi fark olduğu tespit edilmiştir. Makinemizi çiftçilerimize 150 lira ile kiraya vereceğiz. Makinemiz bir günde ortalama 22 dekar yer temizliyor. 22 dekarlık yerin normal iş gücü ile temizlemesi 5 katı işçilik maliyeti gerektiriyor. Bir günde yapılanı insan gücünde 6 günde yapmanız gerekiyor."İlçede çiftçilikle uğraşan Mustafa Zeytin de "Taş toplama makinesi iş gücünü azalttığı için ilçemize çok yararlı bir makine. Normalde insan gücü ile yapsak 3 - 4 gün sürecek. Taş toplama makinesi olduğu için sabahtan öğlene kadar 20 dönümün taşlarını bitiriyoruz." diye konuştu.

Tarım Muhabir Naat 

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