Artırılmış gerçeklik teknolojisi öğrencilerin ders kitaplarında İzle

-Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu röp.

-Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında uygulanan ‘erkenSTEM’ eğitim yaklaşımının ele alındığı ve bu yıl ilk kez ders yayınlarına entegre edilen Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisinin deneyimlendiği lansman büyük ilgi gördü. Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek’in katıldığı lansman Salt Galata’da gerçekleşti. Uğur Okulları dünyada ve Türkiye’de gelişerek süren STEM akımını okul öncesi ve ilkokul kademesinde ‘erkenSTEM’ olarak uygulama öncülüğünü üstleniyor. “erkenSTEM sayesinde küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimiz bilimsel düşünebiliyor” Uğur Okulları adına çok mutlu ve çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “STEM eğitimi dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan bir eğitim. Artık bizde de STEM eğitimi uygulanıyor. Ülkemizde bu konunun öncüsüyüz. Ancak biz, ülkemizde STEM eğitimini okul öncesi ve ilkokul düzeyine indirgedik. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara da bu eğitimi vermeye başladık. erkenSTEM sayesinde öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren daha bilimsel düşünebilen, teknolojiyi daha iyi anlayabilen ve geleceğe daha da hazır hale gelebilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz” dedi.

Diğer yandan ilk defa kitaplara artırılmış gerçekliği entegre ettiklerini ifade eden Kulaberoğlu, “Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) STEM Merkezi’nin katkıları ile erkenSTEM kitaplarını biz yazdık. Arttırılmış gerçeklik teknolojisini kitaplara entegre ederek okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıfta ki çocuklarında dahi bu kitaplardan daha verimli yararlanması sağlıyoruz. Bunun yanı sıra teknolojiyi daha iyi kullanmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin daha iyi öğrenebilmeleri temel amacımız” erkenSTEM’in hikâye kitapları, veli eğitimleri ve öğretmen eğitimleri ile bütüncül bir yaklaşım getirdiğini vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, “Bu programın hikâye kitapları, veli eğitimleri ve öğretmen eğitimleri ile bütüncül bir yaklaşım getirdi. Burada BAUSTEM’in rolüde özellikle ar-ge kısmında çok büyük. Yaptığımız işlerin sahada bu kadar güzel uygulanıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin daha iyi öğrenebilmeleri, hayat kalitelerini arttırabilmeleri, öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerken aktif rol alabilmeleri bizim ana amaçlarımız. Matematik veya Fen aslında her öğrencinin sevebileceği, keyif alabileceği birer branş” diyerek cümlelerini sonlandırdı. “Sonuçtan çok süreç önemli” Öğrencilere mesleki sorumluluk verdiklerini, iş bölümü yaptıklarını söyleyen Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, “Her birinin görevleri, meslekleri var. Mesela biri tasarlanan projeyi çiziyor. Bir diğeri bilgi topluyor. Diğeri malzemelerden sorumlu ve diğeri ise yorumluyor, gözlemci. Çocuklarımıza görev ve sorumluluklar veriyoruz” dedi.

Sonuçtan çok sürece önem verdiklerini ifade eden Çiçek, “Bu süreçte, iş birliği, dayanışma, takım çalışması, sorumluluk bilinci ve sunum becerisi kazanıyorlar” dedi.

(DS-

