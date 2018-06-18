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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arsuz'da 'Geleneksel Kayısı Festivali' yapıldı - HATAY

Arsuz'da 'Geleneksel Kayısı Festivali' yapıldı - HATAY

Arsuz'da "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı - HATAY - Amanoslardan drone görüntüsü - Festivalden genel ve detay görüntüler - Festivalde yapılan yarışmalardan detay görüntüler - Kayısı Festivali Tertip Komitesi Başkanı İsmail Sertel ile röportajArsuz'da Geleneksel Kayısı Festivali yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Arsuz ilçesinde, "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı.Kurtbağı Mahallesi sakinleri tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Kayısı Festivali, Amanos Dağları eteklerinde yapıldı.Gerçekleştirilen festivalde kayısı yeme, iğneden ip geçirme, bilek güreşi gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Festival Tertip Komitesi Başkanı İsmail Sertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri kayısıların Türkiye'de yetiştirilen en iyi kayısılardan biri olduğunu belirtti.
Yılda yaklaşık 2 bin ton kayısı yetiştirdiklerini ve bu rakamı artırmak istediklerini ifade eden Sertel, "Amanos Dağları'nın teröristlerden temizlenmesinden dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Artık rahat bir şekilde kayısılarımızı toplayıp satabiliyoruz." dedi.
Festivale AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve AK Parti Hatay milletvekili adayı Abdulkerim Güven de katıldı.

Güvenlik Güçleri Festival Milletvekili Teröristler Bilek Güreşi 

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