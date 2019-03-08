(ARŞİV) Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, hayatını kaybetti - İSTANBUL Haberi
- Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın arşiv görüntüleriTürkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti.Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi.Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.
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