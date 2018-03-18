Arşiv - - Putin yüzde 72.35 oyla önde gidiyor



- Rusya başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre, 72.35 oyla açık ara önde gidiyor. Rusya'da başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri saat 20.00 itibariyle sona ermişti. Seçim sandıklarının yüzde 24.27'sinin açılması yeniden aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 72.35 oyla önde gidiyor. Grudinin oyların yüzde 15.56'sını, Jirinovski 6.86'sını ve Sobçak 1.39'unu aldı. Putin seçimleri kazandığı takdirde Rusya'da 4. dönem başkanlık yapmış olacak.

