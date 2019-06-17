(ARŞİV) - Muhammed Mursi vefat etti - Mursi-Merkel görüşmesi - BERLİN
- Merkel'in Mursi'yi askeri törenle karşılaması görüşmesinden detaylarKAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile Başbakanlık'ta görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv - 30.01.2013)
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