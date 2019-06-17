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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
(ARŞİV) Muhammed Mursi hayatını kaybetti - KAHİRE

(ARŞİV) Muhammed Mursi hayatını kaybetti - KAHİRE

- Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundan görüntülerinden detaylar (ARŞİV)KAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

Televizyon Casus Asus Devlet Televizyonu Mahkeme Salonu 

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