(ARŞİV) Mısır'daki darbenin 5. yılı (3) - KAHİRE

- Mısır güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Keskin nişancının sivilleri hedef alması - Yaralıyı kaldırmak isteyen sivilin keskin nişancı tarafından vurulmasıKAHİRE (AA) - Mısır'da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarının askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden beş yıl geçti. Mısır'da demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es - Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alındı ve tutuklandı. Darbenin ardından, Mısırlılar iradelerine sahip çıkarak darbe karşıtı protestolar düzenledi. Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesi yetkilileri, Mısır güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere gerçek mermi ile yaptıkları müdahale sonucu ölü sayısının 120'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 500'e yükseldiğini bildirdi.