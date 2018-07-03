(ARŞİV) Mısır'daki darbenin 5. yılı (1) - KAHİRE Haberi
- Mısır'daki gösterilerden detaylar - Sokaklarda toplanan kalabalıktan detaylar - Mursi destekçilerinden detaylar - Mısır güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi - Hayatını kaybeden göstericilerden detaylarKAHİRE (AA) Mısır'da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarının askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden beş yıl geçti. Mısır'da demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es - Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alındı ve tutuklandı. Darbenin ardından, Mısırlılar iradelerine sahip çıkarak darbe karşıtı protestolar düzenledi. Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesi yetkilileri, Mısır güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere gerçek mermi ile yaptıkları müdahale sonucu ölü sayısının 120'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 500'e yükseldiğini bildirdi.