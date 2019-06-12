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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arşiv firmasının deposu tekrardan alev aldı

Arşiv firmasının deposu tekrardan alev aldı

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

İlk Müdahale İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri Yükselen Sanayi Sitesi 

--Alevlerden görüntüler
--Dumandan etkilenen itfiaye erinin ambulansa bindirilmesi

( KOCAELİ )- Alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükseldi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına it depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Depo tekrardan alevlere teslim oldu Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. (MK-
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