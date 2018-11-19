(ARŞİV) Enerjide stratejik ortaklığın dev projesi: TürkAkım (2) - İSTANBUL Haberi
- Pioneering Spirit gemisi boru döşeme çalışmasıEnerjide stratejik ortaklığın dev projesi: TürkAkımİSTANBUL (AA) - Türkiye’yi enerjide köprü konumuna getirecek olan TürkAkım projesinde sona doğru geliniyor. Deniz bölümü tamamlanan projede Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından Rus gazı Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya akacak. Projenin deniz bölümün tamamlanması dolayısıyla bugün düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak.TürkAkım’ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında 930 kilometre uzunluktaki iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Proje kapsamında 23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017’de hatlar Türkiye ekonomik bölgesine giriş yaptı. Proje kapsamında ilk hat 30 Nisan 2018’de tamamlandı. 26 Haziran 2018’de başlanan ikinci hattın inşası bugün yapılacak törenle tamamlanmış olacak.2019 sonunda Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz akmaya başlayacak. Projeyle taşınacak 31,5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktarda olacak. Aktarılacak gazın yarısı Türkiye'de kullanılacak, yarısı ise Avrupa'ya aktarılacak.