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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arsada erkek cesedi bulundu - ADANA

Arsada erkek cesedi bulundu - ADANA

- Polisin olay yerindeki incelemesi - Ölen kişinin üzerinden çıkan para ve not kağıdı - Evinin penceresinden polisin çalışmasını izleyen bir kadının görüntüsü - Olay yerindeki kalabalığın görüntüsüADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bir arsada erkek cesedi bulundu.Havuzlubahçe Mahallesi Saydam Caddesi'nde evlerin bitişiğindeki arsada bir erkeğin yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.Olay yerine giden ekipler, yerde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi.Ölen kişinin üzerinden yaklaşık 4 bin lira para ile alacak karşılığı tahsil edilen para ve kalan alacağı gösteren bir not kağıdı bulundu.Ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Bild Kalaba 

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