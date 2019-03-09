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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi vurdu - KONYA Haberi

Arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi vurdu - KONYA Haberi

- Tabancayı başına dayayan şüpheli - Çevresindeki polisler - Polisin ikna etmesi - Tabancayı elinden alması - Şüphelinin gözaltına alınması - Yaralanan müteahhide ambulans içinde müdahale edilmesi Arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi vurdu - Konya 'da bir kişi, arsa meselesi nedeniyle tartıştığı müteahhidi silahla yaraladı - Saldırının ardından elindeki tabancayı başına dayayan şüpheli, polislerce güçlükle ikna edilerek gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi yaraladıktan sonra elindeki tabancayı başına dayayan kişi, polis ekiplerince güçlükle ikna edilerek gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Menderes F. (57), müteahhit Ali A'nın (57) merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Demirtaş Sokağı'nda bulunan iş yerine gitti.Burada arsa meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Menderes F, tabancayla Ali A'yı yaraladı.Polis ekiplerinin geldiğini gören Menderes F, elindeki tabancayı başına dayadı.Şüpheli, güçlükle ikna edilerek tabancayı polise verdi. Gözaltına alınan Menderes F, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Omzundan yaralanan ve ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ali A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Karya Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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