Arsa mağdurlarından CHP önünde 'Dalton Kardeşler' eylemi Haberi

-Dalton Kardeşler kıyafeti giyen mağdurlardan görüntüler



( ANKARA ) Arsa mağdurlarından CHP önünde "Dalton Kardeşler" eylemi- CHP'li Balçova Belediyesi mağdurları, Dalton Kardeşler kıyafetli protesto düzenledi ANKARA



- İzmir'in Balçova ilçesinde 1980 darbesi öncesi arsa satın alan ancak yıllardır imar hakkı elde edemeyen bir grup vatandaş, CHP Genel Merkezi önünde "Dalton Kardeşler" kıyafeti giyerek eylem yaptı. İzmir'de 1980 askeri darbesi öncesi dönemin Balçova Belediyesi'nden arsa satın alan fakat 40 yılı aşkın bir süredir satın aldıkları arsalara imar hakkı elde edemeyen Balçova Arsa Mağdurları Derneği üyeleri, ilginç bir eyleme imza attı. CHP Genel Merkezi önünde toplanan mağdurlardan bazıları, tren ve banka soyguncusu olan çizgi film karakteri Dalton Kardeşler'in kıyafetlerini giydi. "Dikkat imar hırsızlığı var" ve "İmar hırsızlarını bulun" yazılı dövizler açan mağdurlar, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya tepki gösterdi. Balçova Arsa Mağdurları Derneği avukatı Mustafa Kemal Turan, 5 bin kişinin imarlı arsa alma taahhüdüyle Balçova Belediyesine para yatırdığını belirterek, "Bunun bir hukuki tepkisini verdik ama bize verilmezken aynı ilçede başka holdinglere nasıl rant verildiğinin hesabını sormak açısından davalar da açtık. İzmir'de imar hukukunda eşitlik ve adalet yok. Birileri imarzade olurken, ekseriyet çoğunluk imarzede olmakta" diye konuştu.

"Piknik yapmak için mi aldık?" Parası verilmesine rağmen 1 metrekare yapılaşma hakkı verilmediğini ifade eden Turan, "5 bin kişiden hiçbiri kaçak inşaat yapmadı. Eğer kaçak inşaat yapsalardı kentsel dönüşüme gireceklerdi. Parasını verip, arsamızı aldık, imarımızı alamadık. Peki neden aldık bu arsayı, piknik yapmak için mi aldık?" şeklinde konuştu.

"Her gelen belediye başkanı bir kelepçe taktı" İmar mağduru Ayşe Altunay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiğini belirterek, "Bugüne kadar herkesi kurtardı. Artık bize takılan bu kelepçelerden bizi Cumhurbaşkanımız kurtarsın. CHP'li belediye başkanlıklarından bizi kurtarsın. Yeter artık, bıktık usandık. 45 yıldır her gelen belediye başkanı bir kelepçe taktı. 5 belediye de CHP belediyesiydi" dedi.

18 sene önce 14 arkadaşıyla birlikte Balçova Arsa Mağdurları Derneğini kurduğunu kaydeden Kahraman Çeliker, "Arsayı 1973'de aldım. O zaman oğlumun doğumundan altınlarımız vardı, benim Almanya'dan birikmişim vardı. 6 bin liralık arsa aldım. O gün, bugündür bu CHP'nin zulmüne, gazabına uğradık" ifadelerini kullandı. Kadir Erdem ise, "Ben bu arsayı aldığım zaman gencecik delikanlıydım, askere gitmemiştim. Bugün 65 yaşındayım. Simsiyah saçlarım bugün bembeyaz oldu. Hala da arsamızın peşindeyiz. CHP'den hiçbir şey beklemiyoruz, biz devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz" diye konuştu.



