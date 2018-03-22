Arpaçay’dan Afrin’e 400 baş hayvan desteği Haberi

-Afrin'e gönderilen canlı hayvanlardan detaylar

-Hayvanların TIR'lara yüklenmesi genel ve detayla

-TIR'ların ilçe merkezine gelişi genel ve detaylar

-Kaymakam Abdil Koç'un konuşması

-TIR'ların yola çıkışı



( KARS )- 17 bin Nüfuslu Arpaçay’dan Mehmetçiğe 400 baş canlı hayvan KARS



- 17 Bin nüfusu bulunan Arpaçay’dan Afrin’da mücadele eden Mehmetçiklere destek amacıyla 400 baş canlı hayvan gönderildi. Arpaçay’da davul-zurna eşliğinde 3 TIR ve 1 kamyona doldurulan canlı hayvanlar kesilen kurbanlar, edilen dualar eşliğinde Afrin’e yola çıktı. Türkiye’de nüfus oranına göre en büyük desteğin yapıldığı Arpaçay’da ellerinde Türk Bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar halay çekti oynadı. Arpaçay Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Abdil Koç, “ Zeytin Dalı Hareketi Türk milletini takdire şayan bir şekilde bir birine kenetlemiş, operasyon halkımızdan büyük destek almıştır. İşte serhat şehri Arpaçay’da bu kenetlenmenin, birlikteliğin ve desteğin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Arpaçay halkı tamamen kendi milli duruşlarıyla kendi duygularıyla devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek bende Afrin’deki askerler için bir şeyler yapayım demiştir” dedi.

Kaymakam Koç, “Alnının teriyle elde ettikleri helal kazançlarıyla tam 400 hayvanı Afrin’deki polis ve askerlerimize bağışlamıştır. Bunu 17 bin nüfuslu köyleri ve Arpaçay halkı başarmıştır. Burada bin emek varsa 1’i benimdir, 999’u Arpaçay ve köyleri halkınındır. Arpaçaylılar, işte devlet, işte millet burada demiştir. Zor zamanlarımızda bu milletin neler yapabileceğinin en büyük delili olmuştur” diye konuştu.

Daha sonra yapılan dualar eşliğinde Arpaçay’a bağlı 48 köy ve 4 mahalle de toplanan 400 baş canlı hayvanlar TIR ve kamyonlara dolduruldu. Arpaçay Meydanı’na gelen TIR’lar buradan dualar eşliğinde Afrin’e doğru yola çıktı. Arpaçay Meydanı’nda düzenlenen programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Jandarma Komutanı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



