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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - MUĞLA

Arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - MUĞLA

- Kaza yerinden görüntüler - Yola dökülen arpadan detay - Polis ekiplerinden detay Muğla 'da arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde arpa yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Ramazan Yavuz'un kullandığı 48 D 9205 plakalı arpa yüklü kamyonet, Antalya - Fethiye kara yolu Gerişburnu Sanayi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Korkut Şahin ve Ali Karaduman, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.Yola saçılan arpalar toplanarak çuvallara konuldu.

Hastane 

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