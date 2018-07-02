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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arpa ve buğday ekili tarlalar küle döndü

Arpa ve buğday ekili tarlalar küle döndü

Yanan tarlaların görüntüsü

Jandarma Bild Ormanlı 

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kınık mahallesinde arpa ve buğday ekili tarlada henüz nedeni bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucunda 70 dönüm ekili tarla ve 3 dönüm ormanlık alan yandı. Edinşlen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Kınık ve Hemşeriler mahallesi seki tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık ilçesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında yaklaşık 70 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ve 3 dönümlük ormanlık alan yandı.
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