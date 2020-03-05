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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arpa çuvallarının altına gizlenmiş 4,5 kilo eroin ele geçirildi

Arpa çuvallarının altına gizlenmiş 4,5 kilo eroin ele geçirildi

Arama yapılması

Milat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 

-Zeyna'nın tepki vermesi
-Eroinin bulunması
-Eroinin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatındaki kömürlükte arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan ikamet sahibi Ö.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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