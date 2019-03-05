Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi Video

Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi Video



: - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün konuşması - Detay görüntülerTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da "Medya Akademisi" programına katılanlara sertifikaları verildi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve AK Medya iş birliğinde başkentteki bir otelde "Medya Akademisinin" sertifika töreni gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 16 katılımcının medya alanında doğru, objektif ve şeffaf habercilik ilkelerine sadık kalarak geleceğin birer iyi gazetecisi, basın mensubu olma yolunda bir aşama katettiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece bölgesinde bir ağırlık merkezi, söz sahibi bir ülke olmadığını belirten Yörük, izlediği çok boyutlu dış politikasıyla uluslararası camiada sözü dinlenen, saygı ve uygulamaları dikkatle takip edilen bir konuma hızla yükselmekte olduğunu ifade etti.
Kursa katılım sağlayanların ileride birbirini çok seven iki millet olan Arnavut ve Türkler arasında önemli bir köprü vazifesi göreceklerini vurgulayan Yörük, " Arnavutluk 'taki gelişmeleri merak eden Türkiye'deki kardeşlerine gelişmeleri doğru, yansız, objektif olarak aktaracaklar. Aynı zamanda Türkiye'deki gelişmeleri de aynı şekilde objektif, yansız ve doğru bir gazetecilik anlayışıyla ileride aktaracak kişiler konumuna gelecekler." diye konuştu.
TRT'nin Üsküp Temsilcisi Bünyamin Şahin de haberleşmenin bugün bir güç olduğunu kaydetti.
Temsil ettiği kurumun bir devlet kuruluşu olarak Türkiye'de radyo ve televizyon yayınında öncü olduğunu vurgulayan Şahin, "en kısa mesajın, en net verilen mesaj" olduğunu dile getirdi, programa katılanlara başarılar diledi.Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da medyanın en önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.
İki ülke arasında köprü oluşturmak, ileride medya temsilcilerinin yetiştirilmesi adına katkı sağlamak istediklerini ifade eden Demirbaş, bu amaçla 10 gün süren bir "Medya Akademisi" düzenlediklerini anlattı.AK Medya Editörü Malik Hasa ise Medya Akademisinin bir geleneğe dönüşmesi ümidini paylaştı.21 Şubat'ta başlayan 10 günlük eğitim programı kapsamında 16 gazeteci ve gazetecilik öğrencisi Türkiye ve Arnavutluk 'ten gelen medya uzmanlarından haber hazırlama, gazetecilik etiği, gazetecinin rolü ve pek çok konuda ders aldı.

Televizyon Politika Dış Politika Uluslararası Objektif 

İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı