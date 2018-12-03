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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutluk'ta 'Haber Ajanslarına karşı Yalan Haberler' konferansı - TİRAN

Arnavutluk'ta 'Haber Ajanslarına karşı Yalan Haberler' konferansı - TİRAN

Arnavutluk 'ta "Haber Ajanslarına karşı Yalan Haberler" konferansı - TİRAN

: - AA Türkiye Dış Haberler Editörü Ogün Duru'nun konuşması - ATA Müdürü Armela Krasniqi'nin konuşması - AA Türkiye Dış Haberler Editörü Ogün Duru: - "Bilgi, haber ve sözde haber yığınları kitleleri doğru, hatalı ve kimi zaman yalan içerikleriyle aynı anda besliyor. Okurların haberleri doğrulamaya vakti ve enerjisi yok. Dijital hız her şeyi etkisi altına almış durumda" - "Çoğulcu bir medya düzeninin ya da sosyal ve dijital medya gibi alternatif kaynakların bizim rolümüzü tehdit ettiğini düşünmüyoruz. Aksine bu şartları rekabet gücümüzü artırma fırsatı olarak kabul ediyoruz"TİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da ülkenin resmi haber ajansı olan " Arnavutluk Telgraf Ajansı" (ATA) tarafından "Haber Ajanslarına karşı Yalan Haberler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Konferansa, aralarında AA Türkiye Dış Haberler Editörü Ogün Duru ve ATA Müdürü Armela Krasniqi olmak üzere bölge ve dünyadan resmi haber ajansları temsilcileri katıldı.
AA Türkiye Dış Haberler Editörü Duru, burada yaptığı konuşmada, yalan haberin medya sektörünün yeni karşılaştığı bir sorun olmadığını, ancak giderek büyüyen bir sorun olduğunu ifade ederek, yalan haberlerin devletler tarafından birbirlerine karşı siyasi komplo aracı olarak da kullanılabildiğini söyledi.

Duru, "Enformasyona erişim her açıdan kolaylaşmış gibi görünse de toplumlar paradoksal bir güçlük yaşıyor. Bilgi, haber ve sözde haber yığınları kitleleri doğru, hatalı ve kimi zaman yalan içerikleriyle aynı anda besliyor. Okurların haberleri doğrulamaya vakti ve enerjisi yok. Dijital hız her şeyi etkisi altına almış durumda." dedi.
Sosyal medya haberciliği, dijital medya dalgası ve vatandaş gazeteciliği gibi yükselen trendler ajansların rolünü zayıflatır gibi göründüğünü, ancak doğru habere ulaşma noktasında ajanslara duyulan ihtiyacı artırdığını dile getiren Duru, “Çoğulcu bir medya düzeninin ya da sosyal ve dijital medya gibi alternatif kaynakların bizim rolümüzü tehdit ettiğini düşünmüyoruz. Aksine bu şartları rekabet gücümüzü artırma fırsatı olarak kabul ediyoruz.” diye konuştu.
Haber ajansları olarak kitlelere, doğrulanmış haberin değerini ve önemini daha iyi anlatmak zorunda olduklarına işaret eden Duru, "Ajanslar bir haber geçince ok yaydan çıkmış oluyor. Hata yaptığınızda onu geri çekmek isteseniz dahi zararını telafi tamamen telafi edemiyorsunuz. Bu hata üzerinizde kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.Çatışma bölgesi haberlerinin, yalan haberlerin en fazla üretildiği sahalar olduğunu belirten Duru, "Sosyal medya ve dijital medyada savaşın tarafı durumundaki pek çok kullanıcı son derece ilginç içerikler sunuyor. Bu içerikler doğruluk değil ilginçlik derecesine göre kar topu gibi büyüyor.” dedi.
Duru, "Doğru, kapsayıcı ve özgün haberler sunan ajanslarının dünya genelinde medya sektörünün amiral gemileri olmaya devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
ATA Müdürü Krasniqi de küresel bir fenomen olarak nitelendirdiği yalan haberlere "küresel cevap" verilmesi gerektiğini vurguladı.Krasniqi, "Yalan haberler tehdidini atlatabileceğimiz tek yöntemin iş birliği olduğuna inanıyorum. Düşmanlarımız uyanık, bizi tek tek hedef almıyorlar." dedi.
Ayrıca Krasniqi, Tiran'daki bu buluşmanın, resmi haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye hizmet edeceğinin altını çizdi.Konferansta, Ukrayna Haber Ajansı (Ukrinform) Genel Müdürü Olexander Kharchenko ve Atina - Makedonya Haber Ajansı (ANA - MPA) Genel Müdürü Michalis Psilos da konuşma yaptı.

Uluslararası Konferans Her Açıdan Yalan Haber Yükselen 

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Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...
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