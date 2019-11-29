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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Arnavutluk’ta eller semaya, depremzedeler için açıldı

- Arnavutluk’ta eller semaya, depremzedeler için açıldı

Duaların edilmesi

Depremzede Deprem Cuma Namazı 

-Namazın kılınması
-Hutbe verilmesi
-Detaylar

(TİRAN) TİRAN

- Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından camilerde kılınan ilk cuma namazında hayatını kaybedenler için dua edildi. Arnavutluk'u vuran depremde çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Arnavutluk halkı deprem sonrası başta Türkiye’den olmak üzere birçok ülkeden gelen yardımlar ile yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sonrası camilerde kılınan ilk cuma namazında hutbelerde ve dualarda depremden bahsedildi. Eller semaya depremde kaybedenler için açıldı.
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