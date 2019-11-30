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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Arnavutluk’ta Deprem Sonrası 500 Yıllık Preza Kalesi’nin Duvarları Yıkıldı - Kalenin İçinde Bulunan Preza Kale Camii 4 Yıl Önce Restoresi Yapıldıktan Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışını Yapmıştı İzle

- Arnavutluk’ta Deprem Sonrası 500 Yıllık Preza Kalesi’nin Duvarları Yıkıldı - Kalenin İçinde Bulunan Preza Kale Camii 4 Yıl Önce Restoresi Yapıldıktan Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışını Yapmıştı İzle

Havadan çekilen görüntüler

Deprem 

-Camiden görüntü
-Kalenin duvarları
-Yere düşen taş parçaları
-Detaylar

(TİRAN) - (Özel) Arnavutluk’ta deprem sonrası 500 yıllık Preza Kalesi’nin duvarları yıkıldı- Kalenin içinde bulunan Preza Kale Camii 4 yıl önce restoresi yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı TİRAN

- Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından tarihi eserlerde büyük hasar gördü. Restoresi Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Preza Kale Cami’si de, etrafını çevreleyen surlar da yıkıldı. Yıkılan surlar ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Arnavutluk’ta 4 gün önce yaşanan 6.4 büyüklük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yüzlerce bina hasar alıp yıkılırken onlarca insan hayatını kaybetti yüzlerce kişi yaralandı. Osmanlı zamanından gelen tarihi ile bilinen Arnavutluk’ta hasar görüp yıkılan yerler arasında tarihi yerlerde bulunuyor. 500 yıllık Preza Kalesi’nin bir kısmı yıkıldı. İçerisinde Preza Kale Cami’si 4 yıl önce Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilmişti. Restore edilen cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Preza kale caminin içinde bulunan surlar ve burçta büyük yıkım meydana geldi. Depremin gece saatlerinde olması etrafından turist bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.
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