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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutluk'ta çevre yolu protestosu - TİRAN

Arnavutluk'ta çevre yolu protestosu - TİRAN



: - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da düzenlenen protestodan detaylar - Göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine çıkan arbedede 12 polis ve bazı göstericiler yaralandıTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı düzenlenen protestoda çıkan arbedede, 12 polis ve bazı göstericiler yaralandı.Proje nedeniyle evleri yıkılacak yüzlerce kişi meclis binası önünde toplandı. Meclis oturumu düzenlendiği sırada yapılan protestoda, göstericilerin meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine arbede çıktı.Göstercilerin emniyet mensuplarına sis bombası ve farklı sert cisimler attığı protestoda, 12 polis memuru ve bazı göstericiler yaralandı.Ana muhalefet Demokratik Parti milletvekilleri tarafından da desteklenen protestonun ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.
Geçen haftaki protesto sırasında da kısa süreli arbede yaşanmış ve bazı polisler bu arbede sırasında yaralanmıştı.Bu arada, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arbedede yaralanan 12 polisin tedavi altına alındığı ve yaralanmalara polise atılan sert cisimlerin neden olduğu ifade edildi.Başbakan Edi Rama da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislere yönelik şiddetin tolere edilmeyeceğini vurguladı.Projeden etkilenenler, çevre yolu inşası kapsamında evlerinin yıkılması karşılığında verilecek tazminat için tam güvence istiyor. Proje kapsamında, aralarında ruhsatsızların da olduğu yüzlerce binanın yıkılması planlanıyor.Tiran Belediyesi, yıkılacak ruhsatsız evlerin sahiplerinin kiralarını 3 yıl boyunca karşılama sözü vermişti.

Sosyal Medya Protesto Polis Memuru Meclis Bahçesi Muhalefet 

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