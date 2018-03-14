Arnavutluk halkından Türkiye'ye 'Zeytin Dalı' desteği - TİRAN
Arnavutluk halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği - TİRAN
: - AKM Medya Grup Editörü Malik Hasa'nın açıklamalarıArnavutluk halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteğiTİRAN (AA) – Arnavutluk’un farklı bölgelerinden insanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mesaj gönderdi.AKM Medya Grup, "Arnavutluk'tan yükselen bir seda var, Afrin'e yürekten destek" başlıklı bir video hazırladı.Farklı şehirlerden, farklı yaş ve meslek gruplarından Arnavutlar, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.Videoda şu ifadelere yer verildi:"Biz ve siz biriz. Birimizin ayağına diken batsa öbürü hisseder. Mehmet Akif’in feraseti, Şemsettin Sami’nin yorulmak bilmeyen kalemi. Hoca Tahsin’in öncü bilgeliği var aramızda. Biz her zaman birlikteyiz. Çanakkale’de şehitlik şerbetini beraber içtik. Şimdi de yanınızdayız. Çünkü siz haklarımıza sahip çıkıyorsunuz. Siz İslam dünyasına sahip çıkıyorsunuz. Duamız, gözyaşımız ve yüreğimiz sizinledir. Durres kentinden dua ve desteğimizi gönderiyoruz. Elbasan’dan destek ve dualarımızı gönderiyoruz. Tiran ’dan dua ile. Hasan Rıza Paşa’nın şehit düştüğü İşkodra şehrinden selamlar. Osmanlı şehri Berat’tan selamlar. Koplik’ten dua ile. İyon kıyısı Avlonya şehrinden selamlar. Arnavutluk başken Tiran ’dan dualarımızı iletiyoruz. Zeytin Dalı’na selam olsun. Selam olsun şehit annelerine Arnavutluk’tan."AKM Medya Grup Editörü Malik Hasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tiran merkezli AKM'nin vizyonu ve misyonunun Arnavut toplumunun çıkarlarını korumak, Türk ile Arnavut toplumları arasında bağları güçlendirmek olduğunu söyledi.
Terörü kökten temizlemek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan TSK'ye destek olmak için bir video hazırladıklarını dile getiren Hasa, "Arnavut kardeşlerinizin yanınızda olduğunu göstermek istedik. Terörün nerede olursa olsun kötü olduğunu vurgulayarak, halkımızın 7'den 70'e yanınızda olduğunu bir daha göstermek istedik." diye konuştu. Videoda tarihten gelen ortak değerleri ön plana çıkardıklarını vurgulayan Hasa, Türk ordusunun yanında olduklarını ifade etti. Hasa, medya olarak terörün neresinde olursa olsun karşı duracaklarının sözünü verdiklerini söyledi.