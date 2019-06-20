Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku’nu makamında kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'yu Genelkurmay Karargahında askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Karargahta görüşme gerçekleştirdi.
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