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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret

Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret

Yaşar Güler karşılama

General Askeri Tören 

-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku’nu makamında kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'yu Genelkurmay Karargahında askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Karargahta görüşme gerçekleştirdi.
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