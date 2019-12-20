Arnavutköy sinema atölyesi açıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy sinema atölyesi açılışı Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılışa ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Arnavutköy Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının tasarım beceri atölyeleri projesi kapsamında, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleri ile önemli bir projeye daha imza attı. Arnavutköy sinema atölyesi açılışı Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, açılışta yaptıkları konuşmalarda sinema ve sanatın gelecekleri için önemine değindi. Sinema atölyeleri Borsa İstanbul Anadolu İmam Lisesi’nde 300 metrekarelik bir alanda kuruldu. Ayrıca proje kapsamında atölyelerde yönetmenlik, senaryo, oyunculuk atölyesi, Kurgu montaj çekim atölyesi, film okuma sınıfları yer aldı. Programda, protokol üyelerine plaket takdim edildi. Öte yandan program sonunda Ayten Alpman’ın seslendirdiği “Memleketim” şarkısı hep bir ağızdan söyledi.



Ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta atölyelerle gençler hem kendi yeteneklerini keşfedebilecek hem de kendilerini geliştirecekler. “Beceri tasarım atölyelerimizi 22 okulumuzda planladık” Tasarım beceri atölyeleri projesinin gençlerin gelişiminde önemli bir rol aldığını ifade eden Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, “Elinden tutulduğu zaman gençlerimizin Türkiye’nin yarınlarında önemli ve yetkili yerlere geleceğinde en ufak bir şüphemiz yok. Beceri tasarım atölyelerimizi 22 okulumuzda planladık. Tüm okullarımızda içerikleri farklı olmak üzere yaygın hale gelecek” dedi.

“Sinemada bir sanat kolu” Gençlerin gelecekleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ise, “Gençlerimizin önünü açmak, geleceklerine katkı sağlamak; iyi bir gelecek hazırlamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun için üniversiteye gidecek olan öğrencilerimize kariyer günleri düzenliyoruz. Mesleklerle ilgili bilgi almalarını sağlıyoruz. Sinemada bir sanat kolu” diye konuştu.

(İEÇ-



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