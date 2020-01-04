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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Video

Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Video

Hastaneden detaylar

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracından görüntü
-Şüphelinin evinin önünden detaylar
-Ekiplerden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy Boğazköy Ormanlık alanında bir kişi, eşini ve yanındaki adamı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanındaki adam ise hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olay, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Ormanında yaşandı. İddiaya göre, İ.Y. isimli bir kişi Boğazköy Ormanında eşi A.Y. ve yanında bulunan Murat O. isimli şahsı henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tabancayla kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. A.Y. ve Murat O. kanlar içinde yere yığılırken, çevreden silah sesini duyan vatandaşlar ormanlık alana koştu. Olayın yaşandığı yere gelen vatandaşlar A.Y. ve Murat O.’nun kafasına sıkılmış bir vaziyette buldu. Gördükleri karşısında dehşete kapılan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına sıkılan şahısların sağlık durumlarını kontrol ederek Murat O. isimli şahsın hayatını kaybettiğini, A.Y. isimli kadının ise ağır yaralandığı tespit etti. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Murat O.'nun cansız bedeni ise Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, firari durumda olan şüpheli İ.Y.’nin ilçe merkezindeki evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, evde arama yaptı. Şahsın yakınlarıyla irtibat kuran ekipler, şüpheli İ.Y.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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