Arnavutköy’e ‘En İyi Hizmet Veren Belediye’ ödülü İzle

-istiklal marşı okunurken görüntü

-ödül alınırken görüntü

-başkan yardımcı ile röp

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Yılın En İyileri’ kapsamında Arnavutköy Belediyesi, ‘Yılın En İyi Hizmet Veren Belediyesi’ ödülüne layık görüldü.

İstanbul Valiliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bu dördüncüsü düzenlenen ‘Yılın En İyileri’ ödül töreni gerçekleşti. Ödül töreninde İş dünyası, siyaset ve sanat dünyasından olmak üzere üç ana dalda ödüller sahiplerini buldu. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran ve ödüle layık görülen sanat ve iş dünyasında çok sayıda davetli katıldı.

Ödülü, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran aldı. Ödülü alan Başkan Yardımcısı Turgut Baran, bu ödüle layık görüldükleri için teşekkürlerini sundu. Baran, “Arnavutköy olarak bizim hizmet dalında ödüle layık görülmek, bizi ciddi manada sevindirdi. Belediye başkanımızın çok selamları var, kendileri gelemediler ama bizi gönderdiler. Yavru Vatandaki tüm soydaşlarımıza saygılarımı ve selamlarımı yolluyorum. Özellikle bizleri böyle ödüle layık gördükleri için kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.



