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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'deki cinayet - İSTANBUL

Arnavutköy'deki cinayet - İSTANBUL

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiArnavutköy'deki cinayet - Eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde önce eşi Nurşen E'yi (19) daha sonra 2 yaşındaki kızı Ecrin E'yi boğarak öldürdükten sonra geldiği Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde polise teslim olan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan kaydı bulunan şüpheli Mehdin E, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu savunarak, cinayetleri işlediğini söyledi.

Polis, yaptığı araştırmada, şüpheli Mehdin E'nin herhangi bir hastaneye psikolojik sorunundan dolayı başvurmadığını belirledi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ayetler Hastane Psikoloji Hırsız Cinayet 

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