Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de Yaz Spor Okulları'nın kapanışı gerçekleştirildi

Arnavutköy’de Yaz Spor Okulları'nın kapanışı gerçekleştirildi

Yaz spor okulu etkinlikleri

Basketbol Yaz Okulu Kabiliyet Öğrenciler Rektör 

-Gösterilerden görüntü
-Maskot mehteran görüntüsü
-Başkan Ahmet Haşim Baltacı röportajı

( İSTANBUL )- Arnavutköylü yüzlerce çocuk hünerlerini sergiledi İSTANBUL

- Arnavutköy’de 3 bin 700 çocuğun 3 ay boyunca çeşitli branşlarda eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sona erdi. Yaz Spor Okulları'nın kapanış etkinliğine ünlü spor yorumcuları Olcay Çakır, Uğur Karakullukçu ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek de katıldı.
Arnavutköy Belediyesi tarafından 3 ay boyunca çeşitli brnaşlarda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle sona erdi. Bolluca Stadı’nda düzenlenen kapanış etkinliğine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın yanı sıra ünlü spor yorumcuları Olcay Çakır, Uğur Karakullukçu ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek de katıldı.
Etkinlikte Yaz Spor Okulları öğrencileri halı sahada basketbol, futbol, voleybol, karate ve jimnastik gibi spor dallarında öğrenmiş oldukları becerilerini sergiledi. Öte yandan gerçekleştirilen “Basket şov” ve “Balon şov” gösterileri de renkli görüntüler oluştu. “Yaklaşık 3 bin 700 evladımız, 30 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitildi” Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise konuşmasında sporun önemine değindi. Çocukların yaz okulunda yeni beceriler kazandığını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Çocuklarımızın yeni becerilerini kazandığı bir sezonun sonundayız. Yaz Spor Okullarımızın kapanış etkinliklerinin içerisindeyiz. Yaklaşık 3 bin 700 evladımız, 30 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitilerek kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarında hem becerilerini arttırdılar, hem eğlendiler, hem yeni arkadaşlık ilişkileri kurmaya gayret ettiler ve bu konuda başarılı bir sezon geçirdiler. Bunun yanında çocuklarımızın farklı alanlarda bir takım eğitimler vermeye gayret ettik. Büyük bir alaka var” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı