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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de yangın paniği...Çok sayıda kişi mahsur kaldı Haberi

Arnavutköy'de yangın paniği...Çok sayıda kişi mahsur kaldı Haberi

vatandaşların kamyonete atlaması

Mahsur Kaldı Hastane Yangın Paniği Gecekondu Trol 

-dumanların yükselmesi
-vatandaşların kamyonetin üzerindeki fotoğrafları

( İSTANBUL )- Mahsur kalan vatandaşlar binaya yanaştırılan kamyonetle tahliye edildi İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan tarafta bulunan 4 katlı binanın içi duman doldu. İçeride mahsur kalan çok sayıda vatandaş binaya yanaştırılan kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldu. Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'ndeki bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan tarafta bulunan 4 katlı binanın içi duman doldu. Çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı. Binadakiler büyük panik yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Mahsur kalanların kurtarılması için binaya kamyonet yanaştırıldı. Birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atlayan vatandaşlar tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
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