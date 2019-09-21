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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildi Haberi

Arnavutköy’de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildi Haberi

Adli tıptan görüntü

Cenaze Üvey Baba Akalan 

-Cenazelerin çıkışı
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de Veysel Aydın tarafından vahşice öldürülen Kadir Açıkalın ve kızı Nazlıcan Açıkalın cenazesi Adli Tıp’tan alınarak Adıyaman’a anne Kader Aydın ve oğlu Serkan Aydın ise Mersin'e gönderildi. Arnavutköy’de dün Veysel Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader Aydın (42), kardeşi Serkan Aydın (26), ve üvey kardeşi Nazlıcan Açıkalın (9) öldürdükten sonra kaçmış daha sonra Kocaeli’de yakalanmıştı. Hayatını kaybeden ailenin cenazeleri sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Yapılan incelemelerin ardından Kadir Açıkalın ve öz kızı Nazlıcan Açıkalın’ın cenazeleri memleketleri Adıyaman’a gönderildi. Kader Aydın ve oğlu Serkan Aydın’ın cenazeleri de Mersin’e gönderildi.
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