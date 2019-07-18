Arnavutköy’de trafik kazası: 5 yaralı

-Kazaya karışan araçlar

-Vatandaş röp

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Arnavutköy’de 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı İSTANBUL



- İstanbul Arnavutköy’de bir servis aracı karşı yönden gelen ve içinde 5 kişinin bulunduğu binek araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken tek gidiş ve tek geliş olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı yolu Sazlıbosna Baraj Gölü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LUD 596 plakalı servis aracı, göle balık tutmak için gelen ve içerisinde 5 kişinin olduğu 34 ED 5926 plakalı binek araca tali yoldan göl tarafına dönüş yapacağı sırada yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerinde bulunan 5 kişi araçla birlikte savrulurken servis aracı da toprağa saplandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Trafik yoğunluğu oluştu Binek araç içerisinde olan 5 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken araç sürücünün ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazananın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği sağladı. İtfaiye ekipleri araçlarda olası bir yanma olayına karşı çevrede hazır bekletildi. Kaza sebebiyle tek gidiş ve tek geliş olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. “Binek araç tali yola dönüş yapacağı sırada servis aracı çarptı” Olayın görgü tanıdığı Feridun Sağlam, “Hadımköy’den gelen servis aracı, Arnavutköy’den gelen otomobil tali yola dönüş yapacağı sırada çarptı. Binek aracın içerisinde 5 kişi vardı, servis aracında da olanlar vardı ama onların durumu iyiydi. Araçlarda hava yastıkları açılmıştı, binek aracın içinde olanların durumu biraz sıkıntılıydı” dedi.



