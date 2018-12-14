Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy'de sünger fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi Haberi

Arnavutköy'de sünger fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi Haberi

yangının drone görüntüsü

Kırköy Fabrika Sünger Fabrikası 

-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Arnavutköy'de 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger ve plastik üretimi yapan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 122 personelin 40 araçla müdahalesi sürüyor. Fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı