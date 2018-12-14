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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın

Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın

yangından görüntü

Kırköy Fabrika Sünger Fabrikası 

-Yükselen dumanlardan görüntü
-işçilerden görüntü
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) - İşçiler içeri girerek kumaş toplarını tahliye etti İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında işçilerin fabrikaya girerek kumaş toplarını tahliye etmesi dikkat çekti. Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger ve plastik üretimi yapan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 40 araç ve 122 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları hala sürüyor. Öte yandan, fabrikada çalışan işçiler ve aile yakınları fabrika çevresine toplandı. işçiler yangının büyümesi üzerine fabrikanın içine girdi. İşçiler, fabrikanın en alt kısmında bulunan depolardaki çok sayıdaki top kumaşı dumanlar içerinden tahliye ederek dışarı çıktılar. İlk edinilen bilgilere göre ölen, yaralanan yada mahsur kalan bilgisi yok.
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