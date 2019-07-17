Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de şok eden hırsızlık...8 kişi gelip iş yerini böyle soydular İzle

Arnavutköy’de şok eden hırsızlık...8 kişi gelip iş yerini böyle soydular İzle

güvenlik kamerası

Soygun Güvenlik Kamerası İmalathane Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızlık anı

( İSTANBUL -ÖZEL) - Arnavutköy’de yüzleri maskeli 8 kişinin bir firmadan çuval çuval kot çaldığı anlar kameraya yansıdı- 2 dakikada piyasa değeri 90 bin TL’lik kotları böyle çaldılar İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy’de yüzleri maskeli 8 kişi kot üretimi yapan bir firmadan 2 dakika içerisinde piyasa değeri 90 bin TL’lik kot pantolonları çaldı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kot pantolon üretimi ve ütü paketlemesi yapan bir firmanın imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen yüzleri maskeli 8 kişilik grup önce iş yerlerini cam çerçeve indirdikten sonra içeriye girdi. Yüzleri maskeli şahıslar iş yerinin önüne çektikleri araçlarına paketlenmiş halde bulunan piyasa değeri 90 bin TL olan farklı renk ve modelde olan kot pantolonları doldurmaya başladı.
Maskeli şahıslar bir taraftan çuvalları taşırken, bir taraftan da çevreyi kolaçan etti. 2 dakika içerisinde 90 bin TL’lik kotları çalan 8 kişilik geldikleri araçla sokak aralarından kaçarak izlerini kaybetti. Soygun anları kamerada Olay sonrası polis ekipleri iş yeri ve çevresinde hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler soyguna karışan şahıslara dair kimlik tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. Öte yandan 2 dakikada 90 bin TL’lik meydana gelen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli 8 kişinin geldiği ve dükkanın içerisinden çuvallanan kotları arabaya taşıması görülüyor. Hızlı hareket eden hırsızlar bir taraftan kotları çalarken bir taraftan da çevreyi gözetlemesi görüntülere yansıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı