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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL

Arnavutköy'de silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler - Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden detaylar - Hastanede güvenlik önlemleriArnavutköy'de silahlı kavga: 4 yaralıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin bazılarının çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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