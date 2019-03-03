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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy'de silahlı çatışmada ölen 2 kardeşin ağabeyleri intihar etti

Arnavutköy'de silahlı çatışmada ölen 2 kardeşin ağabeyleri intihar etti

ARŞİV-

Çatışma Silahlı Çatışma 

--Olay yerinden görüntüler
--Olay yeri inceleme
--Hastane önü görüntüleri
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız’ın ağabeyleri Yaşar Yıldız evinde intihar etti. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup silahlarla çatışmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyleri Yaşar Yıldız'ın evinde intihar ettiği öğrenildi.
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