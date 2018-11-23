Arnavutköy’de öğretmenler aynı sofrada buluştu

-Öğretmenlerin oluşturduğu korodan görüntüler

-Belediye başkanının konuşması

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Ahmet Haşim Baltacı: “Cumhuriyetin 100. yılında 2023 vizyonu içerisinde çok daha güzel bir Türkiye ortaya çıkacak” İSTANBUL



- Arnavutköy Belediyesi, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla ilçede görev yapan eğitimcileri bir araya getirdi. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 vizyonu içerisinde çok daha güzel bir Türkiye ortaya çıkacak“ dedi.

Arnavutköy Belediyesi 24 Kasım ‘Öğretmenler Günü’ münasebetiyle İlçede görev yapan öğretmenlere yemekli bir program düzenlendi.

Yeni Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, Belediye Meclis üyeleri, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Program ilçede görev alan öğretmenlerin görüşlerinin yer aldığı konuşmalarla başladı.

Protokol konuşmaları sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk ve Sanat Müziği Öğretmenleri korosu mini konser verdi. İlçede görevli bin 600 öğretmenin katıldığı organizasyonda öğretmenlerin hep bir ağızdan söylediği şarkılarla unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı. Etkinlik sonunda öğretmenlere belediye tarafından özel hazırlanan hediyeler takdim edildi. “Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 vizyonu içerisinde çok daha güzel bir Türkiye ortaya çıkacak” Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı Yeni nesil öğretmenlerin iyi şartlardan yetiştirildiğini belirterek, “Okullarımızın fiziki imkânları çok daha iyi noktada. Gelecek zamanlarda tekli eğitimle daha güzel ve nitelikli eğitim yuvaları hem ilçemizde hem de ülkemizde hayatiyet bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim konusunda çok hassas ve bu konuda katkılar sunmaya devam eden sistemin başında. Birçok öğretmenimiz, yeni atanan öğretmenlerimiz, hizmet sunan öğretmenlerimiz yeni üniversiteler ile daha güzel imkânlarla yetişiyorlar. Bütün bu imkânlara gönüllülük esasına dayanan meşeliğindeki siz değerli öğretmenlerimizin meziyetleri de eklenince ortaya inşallah cumhuriyetin 100. Yılında 2023 vizyonu içerisinde çok daha güzel bir Türkiye ortaya çıkacak. İlerleyen yıllarda belki bizler görmeyeceğiz ama dünyanın en önemli ülkeleri arasına yükselecek olan işte muasır medeniyet dediğimiz noktaya çıkacak olan ülkemizin değerli bir zümresi olmaya devam edecek olan öğretmenlerimizle beraber çok daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.



