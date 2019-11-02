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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de mobilya imalat fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy’de mobilya imalat fabrikasında korkutan yangın

Drone görüntüleri

Mobilya Fabrikası Güvenlik Önlemi Mobilya Kaçış Polis Ekipleri 

-Yangından görüntü
-Fabrikadan görüntü
-İneklerin kaçışması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Arnavutköy’de ahşap mobilya imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken, yanan fabrika drone ile görüntülendi. Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesinde bulunan ahşap mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahşap mobilya imalatı yapan 3 katlı bir fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümü sararken, fabrikanın altında bulunan bir kamyonda alev alarak yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise dumandan hafif şekilde etkilenen işçilere müdahalede bulundu. Yangın sırasında fabrikanın çevresinde bulunan ineklerin ise can havliyle kaçıştığı görüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangın drone ile havadan görüntülendi.
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