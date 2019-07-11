Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı İzle



- Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı. Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen otomobil lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor. (UK-ÖFA

