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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı İzle

Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı İzle

Kamera görüntüsü

( İSTANBUL )- Başıboş kamyon tekerleği minik çocuğa çarptı... o anlar kamerada İSTANBUL

Araç Kamerası Kamera 


- Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı. Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen otomobil lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor. (UK-ÖFA
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