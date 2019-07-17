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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Arnavutköy’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntüler

Minibüs Şoförü Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Trafik yoğunluğu
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu İSTANBUL

- Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde bir sürücünün hatalı şerit değiştirmesi üzerine 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralı 2 sürücü de hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 ZF 627 plakalı ismi öğrenilemeyen sürücüsü, yolda seyir halindeyken hatalı şerit değiştirmesi üzerine karşı istikametten gelen 34 EZ 9628 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun içerisinden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Minibüs şoförü ise, araç içerisinden fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Metrelerce trafik yoğunluğu oluştu Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlayarak trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tek gidiş geliş olan yol üzerinde kaza sebebiyle metrelerce kuyruk oluştu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılması trafik normal seyrine döndürüldü. Öte yandan hastaneye kaldırılan minibüs şoförünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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